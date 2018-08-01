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Чтение лекций колорадским жукам: в Украине резко отреагировали на российские планы по Донбассу
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сравнил возможность проведения референдума на оккупированной территории Донбасса с чтением лекций колорадским жукам.
Такое заявление он сделал журналистам в Киеве. Секретарь СНБО также заявил, что это бредовая идея.
«Россия имеет свою трактовку минских соглашений и «формулы Штайнмайера», фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия, в частности предложение по проведению референдума. Извините, это провокация и бред. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса — это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. Это не будет никогда воспринято как страной», — отметил он.
По словам Турчинова, сначала должна состояться деоккупация Донбасса. Только после этого могут быть задействованы политические механизмы реинтеграции в конституционное поле Украины
Следует отметить, количество украинцев, желающих присоединения Украины к Альянсу, изменилось. Число соотечественников, которые поддерживают вступление Украины в НАТО, за два месяца выросло на 2 процентных пункта — с 43 до 45%.
Напомним, председатель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на Донбассе любого референдума.
Как сообщала Politeka, пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт также отмечала, что у Дональда Трампа не рассматривают вопрос поддержки референдума на Востоке Украины, так как считают его нелегитимным.
Также Politeka сообщала, что россияне, возможно, лгут о встрече в Хельсинки: в США решили раскрыть содержание беседы Путина с Трампом.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, лекция, Минские договоренности
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