Донбасс уходит под землю? Мнение экспертов

01.08.2018 22:36

Массовое затопление шахт из-за прекращения откачки воды может привести к разрушениям домов, коммуникаций и инженерных конструкций на Донетчине.

Технологии НАТО могут предупредить разрушения инфраструктуры.

Об этом корреспонденту MRPL.CITY рассказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины геолог Евгений Яковлев. С начала конфликта на Донбассе ученый оценивает экологическую ситуацию в регионе как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территориях. Ранее он работал в министерстве геологии, последние 17 лет занимается наукой.

Евгений Яковлев отметил: «Мы сделали вместе с коллегами из Государственной экологической академии Минприроды оценку ситуации. На сегодня из шахт Донбасса, большая часть которых находится на неподконтрольных территориях, откачивается примерно в четыре раза меньше воды, чем во время полного развития горных работ. Это означает, что идет затопление выработок и их разрушение. Шахты, затапливаемые неконтролированно, становятся инженерно недоступными».

Ученый отметил, что населенные пункты у шахт находятся над горными выработками, а проседание поверхности из-за разрушения размягченных пород в шахтных стволах могут приводить к гидроударам и усугублять ситуацию.

«Существует опасность деформации поверхности, что несет критические риски для инфраструктуры. На этом фоне нужен дееспособный мониторинг. Учитывая, что территория разделена не только в геополитическом, но и военном отношении, метод контроля должен быть дистанционный – спутниковая съемка, высокоточная радиолокация деформации поверхности. Чувствительность этих методов составляет фиксацию проседания поверхности 1 мм в год», - подчеркнул Евгений Яковлев.

Он уточнил, что эта технология была разработана в НАТО и уже использовалась ЕС в Украине при мониторинге карстовых провалов в Закарпатье и ее необходимо применить в Донбассе.

«В настоящее время мы в отношении контроля ситуации находимся в состоянии, которое я называю экологической слепотой», - заявил ученый.

Он считает, что складывающаяся ситуация становится критической и может перерасти в чрезвычайную, так как является фактически неконтролируемой с инженерной и научной точки зрения без наличия инструментальных физических данных.

О существующих угрозах для населенных пунктов Донбасса вблизи выработок шахт говорили во время презентации отчета «Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей». Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что благодаря спутниковому мониторингу в Донецке зафиксирована просадка грунтов на 20-25 см.

Специалисты подтверждают, что пустоты, возникшие вместо изъятого угля, которые заполняются водой, могут повлечь за собой «уход» под землю целых участков земной поверхности. Причем шахты, разрабатывавшие угольные пласты, зачастую располагаются в центре города. Так, в Донецке шахта имени Горького добывала уголь под землей на территории сразу трех центральных районов областного центра – Ленинском, Киевском и Ворошиловском. Результатом такой деятельности стало постепенное проседание почвы в этих районах, что грозит их обрушением.

Аналогичная ситуация и в Горловке – шахта имени Ленина, расположенная в центре города, в результате боевых действий 2014 года оказалась затоплена. Горные выработки шахты, заполненные водой, подмывают центральный район города, заставляя его проседать так, что это становится заметным жителям и вызывает у них понятное беспокойство.

Источник : https://mrpl.city/news