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Группа Ахметова не поддержит Бойко в качестве единого кандидата, — «Деловая столица»
Ранее внутри «Оппоблока» на роль альтернативы Бойко заявился еще один бизнес-партнер Ахметова – Вадим Новинский.
Представители части «Оппозиционного блока», ориентирующейся на Рината Ахметова а также других партий оппозиционного фланга, не поддерживают идею с выдвижением Юрия Бойко в качестве единого кандидата на президентских выборах и ищут ему альтернативы.
«Идею с выдвижением Бойко не поддерживает и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, который недавно призвал «Оппоблок» к объединению, но предложил Бойко отказаться от выдвижения, пообещав сделать то же самое, а вместо этого поискать «других достойных представителей обеих политических сил». Эксперты в этом контексте сразу заговорили о двух фамилиях – Мураева и Вилкула. Первый – alter ego Рабиновича в их совместном политическом проекте и агрессивный критик действующей власти. Имеющий к тому же собственный довольно мощный медиаресурс. Второй – публичный фронтмен группы Ахметова в «Оппоблоке» и парламенте. Фактически только Вилкул – в силу узнаваемости и наличия личного рейтинга – способен или же бросить вызов Бойко за лидерство в «Оппоблоке», или же возглавить новый проект, о котором в окружении Ахметова периодически говорят уже несколько лет», — говорится в статье.
Ранее внутри «Оппоблока» на роль альтернативы Бойко заявился еще один бизнес-партнер Ахметова – Вадим Новинский. Но в итоге он избрал для себя узкую роль – лоббиста Московского патриархата в Украине и «смотрящего» за УПЦ МП. И если Бойко ведет кампанию в основном в эфире «Интера», а Новинский лишь спорадически появляется в новостях, то Вилкул много ездит по стране, проводя массовые акции и встречи с избирателями в своих базовых регионах – Днепропетровской, Запорожской, Одесской и других областях, пишет автор «Деловой столицы».
«Вероятно, группа Ахметова будет делать ставку на Вилкула и как на потенциального премьера в случае формирования после парламентских выборов широкой коалиции или «правительства национального согласия», вероятность формирования которого оценивают, как очень высокую – из-за раздробленности политического поля. Согласно прогнозам социологов в парламенте следующего созыва окажутся не менее 10-12 политических партий, ни одна из которых не будет иметь доминирующего положения. К тому же сегодня все крупные игроки держат в уме и готовятся к очередному изменению политического ландшафта – реформе Конституции, при которой вес и цена парламентских выборов повысятся в десятки, если не сотни раз, поэтому кандидатов на высшие государственные посты, включая и пост премьера, «растят» к будущим должностям заранее», — резюмирует издание.
Напомним, ранее в разговоре с «Украинской правдой» неназванный представитель так называемого «ахметовского крыла» «Оппоблока» высказал сомнения в целесообразности поддержки кандидатуры Юрия Бойко на выборах Президента Украины: «Для чего нам кандидат Бойко? У нас есть другие кандидаты – Вилкул, например, Колесников. Поймите, что рейтинг Бойко – это на самом деле рейтинг «Оппоблока», а это заслуга всех, кто работает с людьми, кто вкладывает ресурсы, в том числе финансовые».
Источник : https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, Ахметов , кандидат, Бойко
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