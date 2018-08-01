И это за наши с вами деньги: Гройсман забрасывает украинцев лживой рекламой

01.08.2018 10:23

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тратит огромные бюджетные средства на собственную предвыборную кампанию.

«Правительство Гройсмана за государственные средства — то есть за наши с вами налоги — размещает рекламу по Украине. Только на аренду рекламных площадей под нее уже выделили 7,7 миллионов грн», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что рекламная кампания, точнее билборды, которые начали появляться в городах Украины, скорее политическая, чем социальная.

Наружная реклама, оформленная под логотипом «Правительство Гройсмана», впервые появилась весной. Таким образом, имя политика за государственные средства рекламируют за год до выборов.

К тому же, рекламу «достижений» правительства Гройсмана транслировали и на телеканалах.

Политический пиар политика за счет народа коснулся таких тем, как ремонт дорог, украинские школы, реформ медицины и улучшения жизни молодежи.

Гройсман таким образом пытается уверить, якобы его правительству удалось достичь значительного прорыва в упомянутых областях.

Однако множество украинцев с ним не согласны. Одной из самых болезненных тем остаются пенсии.

Как отмечалось, премьер-министр Владимир Гройсман стал объектом для критики со стороны обычных украинцев. Глава правительства попытался оправдать задержку пенсионных выплат, однако украинцев его объяснения не удовлетворили.

Источник : https://politeka.