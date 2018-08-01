Игорь ОШКАДЕРОВ: Украина может и должна быть энергонезависимой

01.08.2018 22:24

После принятия закона о Высшем антикоррупционном суде на авансцену отношений нынешней власти со своим главным кредитором МВФ - выходит газ.

Не так давно Кабмин «мужественно» заявил, что до 1 сентября повышать цены на газ не будет. А вот что будет после 1 сентября, как раз под самый отопительный сезон – нынешняя власть умалчивает.

То, что для рядовых граждан результат торга украинского правительства с МВФ все равно обернется повышением цены на газ – думаю понятно всем. Только вот такой ли тупиковой является ситуация для Украины? Действительно ли мы вечные заложники импортного газа, или при смене политической элиты все же способны стать полностью энергонезависимой страной? Будем разбираться.

Цена на газ в Украине реально может быть снижена на 40%. Это возможно при двух условиях.

1.Реализации масштабной программы энергоэффективности. Повышение энергоэффективности снизит себестоимость украинской продукции, а значит и цену на нее, снизятся тарифы на отопление, свет, горячую воду. Вы знаете, есть такие цифры: Украина потребляет в 8 раз больше стран Евросоюза, и в 10 раз больше Японии.

Мощность современных возобновляемых источников энергии, которые способны замещать дорогой импортный газ, может быть увеличена к 2030 году в 15-20 раз. Об этом не раз уже говорили специалисты нефтегазовой отрасли.

2. Запасы собственного газа в Украине позволяют удовлетворить все потребности не только населения и промышленности, но даже и немного экспортировать. Вот сухие цифры.

Украина обладает третьими по величине запасами газа в Европе (924 млрд. куб. м).

Есть огромные перспективы добычи сланцевого газа. Но добыча в Украине практически стабильна – чуть больше 20 млрд кубов в год. Остальное – закупаем.

Эксперты оценивают потребность в инвестициях в газодобычу в $4-5 млрд, что соизмеримо с суммой, которая ежегодно тратится на его импорт.

При развитии собственной добычи газа, его справедливая розничная цена будет в несколько раз меньше мировой. Если запустить две основные программы на общегосударственном уровне: энергоэффективности и развития отечественной газодобычи - платежи украинцев за коммунальные услуги не будут превышать 20% доходов семьи. И не надо будет больше никаких «ритуальных танцев с бубном» политиков вокруг переговоров с МВФ, с Россией или еще с кем-нибудь.

Получается, что с экономической точки зрения – ситуация абсурдна. Мы можем стать энергетически независимыми, но ничего для этого на государственном уровне до сих пор не делаем. Вопрос – почему такая ситуация не меняется – надо задавать украинскому правительству.

Источник : https://www.0629.com.ua