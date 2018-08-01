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Какие штрафы ждут лихачей за езду по тротуару: полный список
Тротуар придуман и предназначен для пешеходов, однако не все водители согласны соблюдать это простое правило.
Кто-то оправдывается тем, что в городе пробки, и он спешит, кто-то тем, что по-другому невозможно проехать, а еще кто-то думает, что ему законы не писаны, и он волен сам решать где и как ему ездить.
Многие "лихачи", выезжая на тротуар подвергают опасности жизнь и здоровье пешеходов, сообщает Авто Информатор.
Мы призываем водителей и пешеходов относиться к друг-другу с уважением. И предлагаем список взысканий за езду по тротуарам, ссылаясь на Правила дорожного движения и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
ЧТО ТАКОЕ ТРОТУАР И КОГДА ДВИЖЕНИЕ ПО НЕМУ РАЗРЕШЕНО
Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, который примыкает к проезжей части или отделен от нее газоном (ПДД раздел 1).
Согласно пункта 12.6 ПДД — допускается движение по тротуарам в следующих случаях :
если человек проживает в конкретной зоне и другого подъезда к ней нет;
если на машине есть знак "инвалид", а также при наличии удостоверения инвалида;
если автомобили выполняют технологические работы (скорая, полиция, транспорт коммунальных, дорожных или аварийных служб);
если автомобиль выполняет обслуживание торговых или иных предприятий.
Скорость транспортных средств, движущихся по тротуарам, не должна превышать 20 км/ч.
ЕЗДА ПО ТРОТУАРУ ОБОЙДЕТСЯ В 255 ГРИВЕН
ПДД пункт 11.13 — запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, оговоренных выше.
Нарушение, установленного для транспортных средств, запрета двигаться по тротуарам, согласно КУоАП ст. 122 части 1, влечет за собой наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходом граждан, то есть 255 гривен.
Также, многие водители выезжают на тротуар, чтобы припарковаться. ПДД пункт 15.10 разрешает стоянку на краю тротуара, где для движения пешеходов останется по меньшей мере 2 метра. Если же бордюр слишком велик и для того, чтобы поставить свой автомобиль, водитель может заехать с другого места, то его действия также квалифицируются, как проезд по тротуару и обойдутся ему в 255 гривен.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, штраф, список
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