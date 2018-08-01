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Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые за 45 лет

01.08.2018 21:12
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Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые за 45 лет

 Реставрационный ремонт здания украинского парламента будет стоить 7 млн грн .

  Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые с 1973 года. Об этом сообщили 1 августа на сайте парламента. Ремонт был запланирован еще в 2013 году, но из-за дальнейших политических событий его отложили. В 2017 году институт стальных конструкций имени Шимановского разработал проектно-сметную документацию. Подрядчиком реконструкции была избрана строительно-реставрационная фирма "Возрождение", которая раньше работала над Мариинским дворцом. Реставрационный ремонт будет стоить 7 млн грн.

Все работы планируют закончить до 10 декабря, а основную их часть – замену стекла, очистку и покраску металлических конструкций – завершат до начала сессии.

Купол Рады состоит из восьми секторов, скрепленных между собой деревянной отделкой, которая реагирует на расширение и сужение металлической конструкции. Остов купола парламента изготовили в 1937 году, а строительство закончили в 1939-м. 

Источник : http://gordonua.com 




Теги: Украина, Донбасс, ремонт, Верховная Рада
 
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