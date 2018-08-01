- Порошенко: Россию ожидает большой иск от Украины из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса21:47
- Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые за 45 лет 21:12
- В Киеве на улице прохожие нашли гранату20:02
- В России фиксируют рост протестных настроений19:35
- Силовики завершили расследование дела Савченко и Рубана19:12
- Мало Черного моря: эксперт предупредил о подготовке Путина к новому захвату18:04
- В Киеве массово закрывают ларьки с шаурмой: число отравившихся достигло 50 человек17:51
- В Кабмине рассматривают три варианта повышения цены газа17:34
- Медведчук сейчас единственный человек, который ведет успешно переговоры и освобождает украинских пленных, — эксперт17:18
- Украинский экспорт в Канаду за пять месяцев вырос на 37%16:50
Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые за 45 лет
Реставрационный ремонт здания украинского парламента будет стоить 7 млн грн .
Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые с 1973 года. Об этом сообщили 1 августа на сайте парламента. Ремонт был запланирован еще в 2013 году, но из-за дальнейших политических событий его отложили. В 2017 году институт стальных конструкций имени Шимановского разработал проектно-сметную документацию. Подрядчиком реконструкции была избрана строительно-реставрационная фирма "Возрождение", которая раньше работала над Мариинским дворцом. Реставрационный ремонт будет стоить 7 млн грн.
Все работы планируют закончить до 10 декабря, а основную их часть – замену стекла, очистку и покраску металлических конструкций – завершат до начала сессии.
Купол Рады состоит из восьми секторов, скрепленных между собой деревянной отделкой, которая реагирует на расширение и сужение металлической конструкции. Остов купола парламента изготовили в 1937 году, а строительство закончили в 1939-м.
Источник : http://gordonua.com
Теги: Украина, Донбасс, ремонт, Верховная Рада
- Прокуратура Донецкой области потратит полтора миллиона на ремонт
- К Евро-2012 в Украине готовы лишь два стадиона
- В ВМС Украины назвали действенный способ противостоянию российской агрессии
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- В Запорожье изъяли крупную партию наркотиков
- Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО20:41
- На Луганщине СБУ блокировала переправку наркотиков в РФ 19:48
- На КПВВ «Гнутово» задержана женщина, перевозившая на неподконтрольный Донбасс украшения 19:00
- Жителям Славянска, чье жилье было разрушено в 2014 году из-за АТО, выплатят матпомощь18:46
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина18:33
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики13:47
- Порошенко: Россию ожидает большой иск от Украины из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса21:47
- Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров .21:33
- Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые за 45 лет 21:12
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО20:41
- "Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка20:34
- Селфі можуть бути корисними20:15
- В Киеве на улице прохожие нашли гранату20:02
- На Луганщине СБУ блокировала переправку наркотиков в РФ 19:48
- В России фиксируют рост протестных настроений19:35
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Польза меда для человека07:18
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска