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Мало Черного моря: эксперт предупредил о подготовке Путина к новому захвату
Ныне сложившуюся ситуацию с Азовским морем следует рассматривать в качестве предупреждения об еще одной опасности со стороны Российской Федерации. Как передает replyua.net, свою уверенность в этом выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Эксперт уверен, что Кремль использует Азовское море для дестабилизации территорий Украины.
Помимо этого, Сунгуровский считает, что сегодняшняя ситуацию с Азовским морем может плохо окончиться и для Черного моря.
«Путин же ведет все к тому, чтобы выжить из европейских стран и Соединенные Штаты и ослабить НАТО. Если НАТО не сможет держать какие-то силы в Черном море, то он будет нейтрализован. А там из сил, которые способны противостоять России, только Турция. У Румынии и Болгарии – какие там флоты? Вот поэтому заходят в Черное море корабли Великобритании, Нидерландов и Германии», — сказал Сунгуровский.
Теги: Донбасс, Путин, Черное море, захват
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