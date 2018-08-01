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Медведчук сейчас единственный человек, который ведет успешно переговоры и освобождает украинских пленных, — эксперт
По словам Комаровой, присутствие Медведчука в украинской политике выгодно как традиционным избирателям юго-восточного региона, так и избирателям запада и центра Украины.
Лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук сейчас единственный человек, который ведет успешно переговоры и освобождает украинских пленных. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила политолог Юлия Комарова.
«Виктор Медведчук сейчас единственный человек, который ведет успешно переговоры и освобождает украинских пленных. Это то электоральное предложение, которое однозначно выгодно как традиционным избирателям юго-восточного региона, так и избирателям запада и центра Украины, — ведь именно оттуда опрометчиво очень много людей уехали в начале боевых действий на восток Украины. Они думали, что все будет просто, поговорят, помитингуют, но они попали в плен. Сейчас, когда жизнь этих людей будет спасена, когда они живыми смогут вернуться домой, а повторю, единственный человек, который достигает этого результата, — это пока Медведчук», — сказала она.
Напомним, народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович представил пошаговую программу выхода страны из экономического кризиса. Путем многодневного голосования зрители одного из телеканалов определили в пяти основных направлениях тех лучших менеджеров, которых партия «За життя» должна взять в список и которым поручит исправить кризисную ситуацию в политике и экономике.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, переговоры, человек, Медведчук
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