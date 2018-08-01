Один из украинский операторов мобильной связи поднимет тарифы в два раза

01.08.2018 11:02

Один из популярных операторов страны планирует уже с 1 августа пересмотреть свои тарифы и увеличить абонплату в 1,5-2 раза, передает replyua.net.

Отмечается, что "Vodafone Украина" повысит цены для корпоративных абонентов и тех, кто использует самые доступные тарифы. "Уважаемые абонементы, обращаем ваше внимание, что с 1.08.2018 будут изменены условия обслуживания в архивных тарифных планах", - говорится на официальном сайте оператора.



В сообщении также говорится, что с 1 августа будут закрыты 18 тарифных планов для корпоративных абонентов. Но в тоже время, как отмечает оператор сотовой связи, абоненты будут переведены на новые тарифы. "Офис 30+/50+/90+/150+", "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в 2 раза. Например, абонентам с тарифом "Офис 30+" придется платить 70 гривен, а абонентам с тарифов "Офис 50" - 110 гривен», - говорится в сообщении.



Также, по словам оператора мобильной связи, украинцы не смогут пользоваться тарифами "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и "Смарт Офис 3G". А пользователям бюджетного "Смарт Офис 20/40/60", придется платить от 40 до 120 грн. В тоже время для абонентов, которые используют тариф "Смарт Офис 100/160/220" цены вырастут в среднем на 75%.