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Россия готовит большую подлость для Украины: когда ждать опасности

01.08.2018 11:17
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Россия готовит большую подлость для Украины: когда ждать опасности

Если России на удастся повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Украине, то РФ пойдет на масштабные военные действия

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Российская Федерация сейчас пытается реализовать попытки внутренне дестабилизировать ситуацию в Украине и повлиять на выборы в 2019 году. Если же этого не удастся, Россия начнет военные действия против Украины.

«Безусловно, сегодня у них один из приоритетов — это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов. Но мы не исключаем и агрессивные действия, военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов», — сказал политик.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Украина, Донбасс, опасность, Россия
 
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