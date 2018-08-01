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Швеция выделит Украине сотни тысяч долларов на поддержку реформ

01.08.2018 14:15
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Швеция выделит Украине сотни тысяч долларов на поддержку реформ

Правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что правительство Швеции выделило средства финансовой поддержки для украинского объединения общественных организаций и экспертов «Реанимационный пакет реформ» (РПР) на 12 месяцев. Это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.

В посольстве Швеции отметили, что РПР успел себя зарекомендовать как надежный партнер и продемонстрировал эффективную модель сотрудничества власти и общественности в технологии демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.

За следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.

Напомним, ранее правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине 30 млн долларов технической помощи.

Также известно, что Конгресс США поддержал выделение Украине 250 миллионов долларов помощи.

Источник : https://zi.dn.ua/ 



Теги: Украина, Донбасс, доллар, Швеция, реформа
 
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