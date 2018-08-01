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Силовики завершили расследование дела Савченко и Рубана

01.08.2018 19:12
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Силовики завершили расследование дела Савченко и Рубана

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в терроризме.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник : https://from-ua 



Теги: Донбасс, силовики, дело, Савченко
 
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