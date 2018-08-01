В Кабмине рассматривают три варианта повышения цены газа

01.08.2018 17:34

При лучшем из сценариев газ для украинцев будет стоить 8268 грн за тыс куб м, при худшем - почти 11 тысяч.

Первый вариант — Hub+ — цена на немецком хабе плюс расходы на транспортировку. Это самый дорогой вариант, его правительство пытается избежать, говорится в статье.

При наценке 2,5% с НДС (наценка ПСО-поставщика) цена на газ достигнет 10 259 грн за тыс куб м. При наценке 10% НДС она вырастет до 10 945 грн за тыс куб м.

По закону торговая наценка поставщика не может превышать 2,5% цены, по которой поставщики купили топливо у Нафтогаза.

Отмечается, что Минэнерго предлагает ограничить розничную цену продажи газа наценкой не выше 10%, чтобы потребитель с имеющегося количества поставщиков, предлагающих государственный газ, мог выбрать того, который предлагает меньшую наценку.

Второй вариант — Hub- — цена на немецком хабе минус расходы на транспортировку.

Источник : https://from-ua.