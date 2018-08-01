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В Киеве массово закрывают ларьки с шаурмой: число отравившихся достигло 50 человек

01.08.2018 17:51
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В Киеве массово закрывают ларьки с шаурмой: число отравившихся достигло 50 человек

По состоянию на 1 августа в Киеве число отравившихся шаурмой достигло 50 человек. Об этом "РБК-Украина" рассказали в Главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей .

Ранее было известно о примерно 30 пострадавших.

"По состоянию на сейчас отравившихся уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Известно, что продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь", – отметили в ведомстве и подчеркнули, что места, где продавали шаурму, которой отравились пострадавшие", уже закрыты.

По факту массового отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов (1700 грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

 Источник : https://from-ua 



Теги: Донбасс, Киев, отравление, человек, число
 
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