- Силовики завершили расследование дела Савченко и Рубана19:12
- Мало Черного моря: эксперт предупредил о подготовке Путина к новому захвату18:04
- В Киеве массово закрывают ларьки с шаурмой: число отравившихся достигло 50 человек17:51
- В Кабмине рассматривают три варианта повышения цены газа17:34
- Медведчук сейчас единственный человек, который ведет успешно переговоры и освобождает украинских пленных, — эксперт17:18
- Украинский экспорт в Канаду за пять месяцев вырос на 37%16:50
- Оккупанты несут огромные потери на Донбассе: озвучена статистика за июль16:38
- Минимум с 2014 года. Казна Украины почти опустела15:40
- Сегодня абитуриенты получат рекомендации к зачислению на бюджет, – Минобразования15:15
- Чтобы РФ возместила ущерб на Донбассе: Порошенко инициировал создание межведомственного органа15:05
В Киеве массово закрывают ларьки с шаурмой: число отравившихся достигло 50 человек
По состоянию на 1 августа в Киеве число отравившихся шаурмой достигло 50 человек. Об этом "РБК-Украина" рассказали в Главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей .
Ранее было известно о примерно 30 пострадавших.
"По состоянию на сейчас отравившихся уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Известно, что продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь", – отметили в ведомстве и подчеркнули, что места, где продавали шаурму, которой отравились пострадавшие", уже закрыты.
По факту массового отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов (1700 грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, Киев, отравление, человек, число
- Эко-катастрофа в Киеве: людей травит озеро с мышьяком
- Президент Литвы прилетает с визитом в Киев
- Масове отруєння в ресторані Києва, у лікарні опинилося 15 осіб
- Массовое отравление суши: количество пострадавших может возрасти
- Донецкие судьи уезжают в Киев
- Фотособытия недели (15 - 23 апреля): Города заполонили карты, "Волги" и такси
- На КПВВ «Гнутово» задержана женщина, перевозившая на неподконтрольный Донбасс украшения 19:00
- Жителям Славянска, чье жилье было разрушено в 2014 году из-за АТО, выплатят матпомощь18:46
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина18:33
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики13:47
- Лагерь "Орленок", в котором произошло массовое отравление, закрыли до конца года.11:38
- На Донетчине искать пропавших детей помогут местные жители10:08
- Силовики завершили расследование дела Савченко и Рубана19:12
- На КПВВ «Гнутово» задержана женщина, перевозившая на неподконтрольный Донбасс украшения 19:00
- Жителям Славянска, чье жилье было разрушено в 2014 году из-за АТО, выплатят матпомощь18:46
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина18:33
- Британские ученые открыли способ сверхбыстрого лечения рака18:19
- Мало Черного моря: эксперт предупредил о подготовке Путина к новому захвату18:04
- В Киеве массово закрывают ларьки с шаурмой: число отравившихся достигло 50 человек17:51
- В Кабмине рассматривают три варианта повышения цены газа17:34
- Медведчук сейчас единственный человек, который ведет успешно переговоры и освобождает украинских пленных, — эксперт17:18
- Украина может потерять абсолютного чемпиона после предоставления Томоса УПЦ17:05
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Польза меда для человека07:18
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- На Донетчине недвижимость выросла в цене