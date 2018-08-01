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В Киеве на улице прохожие нашли гранату
01.08.2018 20:02
Прохожие в Киеве на улице обнаружили боевую гранату Ф-1, - сообщает пресс-служба полиции Киева.
В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что напротив дома на Верхний Вал, 23 лежит граната. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экипажи патрульных, взрывотехники.
"Прибыв на вызов, эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы. В целях обеспечения безопасности граждан правоохранители перекрыли движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской", - говорится в сообщении.
Работники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Проводятся мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас и решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас движение автомобилей восстановлено.
"Прибыв на вызов, эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы. В целях обеспечения безопасности граждан правоохранители перекрыли движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской", - говорится в сообщении.
Работники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Проводятся мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас и решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас движение автомобилей восстановлено.
Источник : http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Киев, граната, улица
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