В Киеве на улице прохожие нашли гранату

01.08.2018 20:02

Прохожие в Киеве на улице обнаружили боевую гранату Ф-1, - сообщает пресс-служба полиции Киева.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что напротив дома на Верхний Вал, 23 лежит граната. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экипажи патрульных, взрывотехники.



"Прибыв на вызов, эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы. В целях обеспечения безопасности граждан правоохранители перекрыли движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской", - говорится в сообщении.



Работники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Проводятся мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас и решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас движение автомобилей восстановлено.