Відомий український лікар розповів, як до Супрун ставляться в Європі

01.08.2018 10:47

“Театр абсурду в українському виконанні.

Незабаром, мабуть, закінчиться це дійство під назвою “Реформа руйнівників”, і вся ця демагогія і жорсткий популізм підуть в небуття… і прийде осмислення того, що сталося… Комусь доведеться відновлювати зруйноване. Збирати каміння”, – зазначив відомий дисидент, лікар-психіатр Семен Глузман.

Він зазначив, що один з європейських дипломатів в неофіційній обстановці назвав соратників Уляни Супрун в МОЗ “командою парамедиків”.

“Пані Супрун з її жахливою командою боролися не з архаїчними інститутами радянських і післярадянських часів, а з процесами модернізації системи, які починалися”, – підкреслив Глузман.

Крім того, за його словами, Супрун і Ко не вміють вести професійну дискусію, займаються демагогією і йдуть з аудиторій, де з ними не погоджуються.

Дисидент також звернув увагу на те, що за останній час МОЗ очолювали іноземні фахівці, що принизливо для країни з таким кадровим потенціалом.

“Нас позбавляють майбутнього. Народ, який не має ефективної системи громадської охорони здоров’я, приречений. І справа тут зовсім не в грошах. Їх, насправді, в системі достатньо. Але ані пан Порошенко, ані пан Гройсман в цій системі не лікуються. А це і є основна причина нашої триваючої трагедії”, – додав він.

Джерело : https://from-ua.