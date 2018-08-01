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За неделю в Украине корью заболели 822 человека

01.08.2018 13:59
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За неделю в Украине корью заболели 822 человека

Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения, за прошлую неделю было зарегистрировано 822 больных корью. 

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 30-ю неделю 2018 года корью заболели 822 человека - 352 взрослых и 470 детей. Это на 6,8% меньше, чем на предыдущей неделе», - говорится в сообщении.

Всего за текущий год в Украине было зарегистрировано 27 502 больных корью. Среди них 11 142 взрослых и 16 360 детей.

Также с начала 2018 года 13 человек в Украине умерло от осложнений от кори. Среди них – 9 детей и 4 взрослых. 

Министерство здравоохранения Украины напоминает, что корь является опасным вирусным заболеванием, от которого не существует лечения, а осложнения могут привести к смертельному исходу. Поэтому при появлении симптомов необходимо сразу обращаться к специалисту.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, человек, неделя
 
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