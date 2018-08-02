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Погода на сегодня: дожди, грозы, жара

02.08.2018 08:49
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Погода на сегодня: дожди, грозы, жара

В четверг, 2 августа, на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, только на западе страны пройдут сильные грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, на западе преимущественно дожди с грозами, только в Черновицкой области ожидается сухая погода. Температура в регионе днем +25...+30 градусов. На востоке страны без осадков, днем столбики термометра покажут 27-29 градусов тепла.
В центральных областях также осадков не предвидится, дневная температура воздуха +26...+30 градусов.
На севере страны сухая и солнечная погода, температура 27-29 градусов выше нуля. На юге также солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до +32 градусов.
В Киеве в этот день солнечно и без осадков, температура воздуха 27-29 градусов тепла



Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза, жара
 
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