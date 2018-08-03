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Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд

03.08.2018 11:01
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Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд

Суд должен перейти к стадии дебатов.

Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в Оболонский районный суд Киева, который ведет дело против него.

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Януковича вызвали в качестве обвиняемого в суд на 10 утра 16 и 17 августа.

Уведомление о вызове в суд направили в российский Ростов-на-Дону, где скрывается Янукович.

Под повесткой подписался судья Владислав Девятко, который судит дело о государственной измене экс-президента.

Следующее заседание состоится 16 августа. 

18 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям, и что они запланированы на 30 июля.

Источник : http://hronika. 



Теги: Донбасс, президент, суд, Янукович
 
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