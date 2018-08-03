Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд

03.08.2018 11:01

Суд должен перейти к стадии дебатов.

Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в Оболонский районный суд Киева, который ведет дело против него.



Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.



Януковича вызвали в качестве обвиняемого в суд на 10 утра 16 и 17 августа.



Уведомление о вызове в суд направили в российский Ростов-на-Дону, где скрывается Янукович.



Под повесткой подписался судья Владислав Девятко, который судит дело о государственной измене экс-президента.



Следующее заседание состоится 16 августа.



18 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям, и что они запланированы на 30 июля.

Источник : http://hronika.