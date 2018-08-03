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Два перца, кукла в кедах и кимоно: самые странные подарки Порошенко
Администрация президента опубликовала список подарков, которые получил Петр Порошенко в 2014-2017 годах.
Президенту Украины Петру Порошенко с 2014 по 2017 год чаще всего дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинский историей, идентичностью и культурой.
Презенты главе государства поступают как от украинских дарителей, так и из-за пределов Украины. Книги, рисунки и картины, как правило, Порошенко дарили образовательные, культурные и религиозные организации и коллективы, а модели техники — профильные предприятия.
Среди наиболее необычных подарков следует выделить книгу-путеводитель по Крыму (неизвестный даритель), «куклу в кедах» (от семьи героя Небесной сотни), куклу «Украинка» (от Мариупольского госуниверситета), макет реактивной системы залпового огня F-122/300 (из ОАЭ), белое кимоно (даритель не указан), пряник от учащихся одной из николаевских школ, студенческое фото президента от его родного университета (КНУ им. Шевченко) и гипсовое дерево с бисером (подаренное во время съезда БПП в 2015 году). Еще одну куклу президенту подарил коллектив Кировоградской областной детской больницы. Также у главы государства имеется подарочный набор дорожных шахмат.
Из полезных книг отметим «Самые мудрые советы на всяческие жизненные случаи», а также рекомендации, как правильно снимать ипотеку, подаренные непосредственно авторами.
Как заверили в АП, все подарки, поступающие в адрес главы государства, передаются в соответствующий Фонд президента Украины.
Ранее сообщалось, что отношения между Украиной и Польшей продолжают оставаться крайне напряженными. Конфликт между двумя государствами перешел на уровень президентов.
Источник : https://politeka.net/news
Теги: Донбасс, подарки, Порошенко
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