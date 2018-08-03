Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Имущество УПЦ МП после Томоса: Филарет опроверг свое заявление

03.08.2018 14:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Имущество УПЦ МП после Томоса: Филарет опроверг свое заявление

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что когда будет официально признана единая украинская православная церковь, имущество, принадлежащее УПЦ МП никто не будет захватывать.

Как передает replyua.net, об этом Филарет сказал после своих слов об отсутствии у Московского патриархата своей собственности в Украине. «Никакого насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас», - подчеркнул он. Более того, Филарет добавил, что «захватывать Лавру», назвав это провокацией.

Он подчеркнул, что храмы и имущество являются собственностью общин, парафий, входящих в структуру патриархата. Общины имеют право свободно перейти в другой патриархат и имущество тоже переходит вместе с ними.

«Мы на деле показали, что сами против насилия в вопросе Лавры и тех, кто хочет совершать насилие якобы в пользу Украинской церкви, - мы разоблачаем и осуждаем», - сказал патриарх. 

 


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх