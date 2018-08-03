Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперт: власти Украины готовят гражданам «сюрприз» с платежками за газ

03.08.2018 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперт: власти Украины готовят гражданам «сюрприз» с платежками за газ

Уже со следующего года украинцев ожидает очень неприятный «сюрприз» от властей, которые таки намерены ввести абонплату за газ. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко. По ее словам, кроме платы за потребленный объем «голубого топлива» платежки украинцев будут включать статью расходов за транспортировку и распределение природного газа.

Также Кривенко отметила, что НКРЭКУ вместе с Энергетическим Сообществом планирует до конца 2019 года доработать методику ценообразования.

«Может быть, это будет тариф с переменной частью, которая будет зависеть от показателя объемов и постоянной - будет зависеть от мощности. Мы готовы совместно проработать все замечания и предложения», - сказала глава Нацкомиссии. 

 



Теги: Донбасс, сюрприз, газ, эксперт, платежи, власти
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх