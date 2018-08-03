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Эксперт: власти Украины готовят гражданам «сюрприз» с платежками за газ
Уже со следующего года украинцев ожидает очень неприятный «сюрприз» от властей, которые таки намерены ввести абонплату за газ. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко. По ее словам, кроме платы за потребленный объем «голубого топлива» платежки украинцев будут включать статью расходов за транспортировку и распределение природного газа.
Также Кривенко отметила, что НКРЭКУ вместе с Энергетическим Сообществом планирует до конца 2019 года доработать методику ценообразования.
«Может быть, это будет тариф с переменной частью, которая будет зависеть от показателя объемов и постоянной - будет зависеть от мощности. Мы готовы совместно проработать все замечания и предложения», - сказала глава Нацкомиссии.
Теги: Донбасс, сюрприз, газ, эксперт, платежи, власти
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