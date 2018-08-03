На туристах можно ставить точку: Крым покинула последняя западная сеть отелей

03.08.2018 21:19

Оккупационные власти Крыма, похоже, совсем не планируют развивать туристический потенциал полуострова, их он вполне устраивает как закрытая милитаризированная зона. И бизнес это прекрасно понимает.

В западных СМИ опубликована информация о том, что захваченный россиянами Крым покинула последняя западная сеть отелей. Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Reuters. По данным информагенства, причиной для сворачивания бизнеса на полуострове стали санкции. The Best Western Sevastopol Hotel располагался на проспекте Нахимова в Севастополе, занимая старое здание древней постройки с колоннами, в нескольких минутах ходьбы от черноморского побережья. До оккупации он пользовался заслуженным успехом у отдыхающих и гостей города с доходом выше среднего, принимая ежегодно тысячи гостей.

Теперь этого великолепия больше не будет. Другие крупные бренды, среди которых McDonald's Corp и Radisson Hotels, унесли ноги из оккупированного полуострова еще раньше. Официально руководство компании, чей центральный офис расположен в штате Аризона, США, комментировать сворачивание бизнеса в Севастополе избегает. Однако известно, что франчайзинговое соглашение севастопольского отеля с компанией закончилось в октябре прошлого года из-за санкций.

Источник : https://www.dialog.ua





