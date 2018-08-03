Последние новости раздела
- Украинцев предупредили о грядущем подорожании бензина12:30
- ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз12:16
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением12:00
- Нардеп рассказал, какое решение по Донбассу могут принять осенью11:47
- Взгляд на ОРДЛО с "той" стороны: рассказ бывшего силовика из Ростова-на-Дону11:33
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд11:01
- Порошенко назначил начальником столичного управления СБУ прокурора, который через суд избежал люстрации 10:32
- Украинцев будут штрафовать за "неправильное" жилье: подробности нового закона09:31
- Виновата Украина: Венгрия выступила с еще одним скандальным заявлением в адрес Киева09:00
- Вымирание на десять лет: в Кабмине рассказали о катастрофе в Крыму08:42
Нардеп рассказал, какое решение по Донбассу могут принять осенью
03.08.2018 11:47
Украинские власти могут нынешней осенью на год продлить закон об "особом статусе" Донбасса.
Заместитель главы фракции "Народного фронта" Юрий Береза отметил: “Если закон будет необходим Украине, мы его примем. Но это все зависит от ситуации, которая будет на международном, европейском и украинском политических полях. Важно также то, что будет происходить на Донбассе. Мы будем принимать тот закон, который в первую очередь будет на пользу нашей стране".
По его словам, Украина ценит поддержку американских и европейских партнеров и добавил: "Но и они должны понимать, что у нас есть свой украинский интерес. Где их реакция на ту же Венгрию, касательно ее действий на украинском Закарпатье”.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, решение, нардеп
Читайте также:
- ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз12:16
- Рынок труда в Покровске: половина безработных трудоустраивается10:47
- На Донетчине массово уничтожают свиней из-за угрозы африканской чумы10:07
- В конце августа КПВВ «Станица Луганская» планируют закрыть на ремонт09:46
- Жители Донетчины больше всего тратят на еду и коммуналку, «забывая» о здоровье и культуре08:31
- Кризис в Азовском море: в Мариуполе напуганы из-за действий России, скоро изменится все08:05
- "Вокруг мины свистят": жители Майорска рассказали об ужасах войны. ВИДЕО22:28
- В ОРДЛО начались религиозные преследования21:59
- В Енакиево оккупационные «власти ДНР» собирают плату за сиденье в парковых беседках21:29
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"20:34
- Украинцев предупредили о грядущем подорожании бензина12:30
- ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз12:16
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением12:00
- Нардеп рассказал, какое решение по Донбассу могут принять осенью11:47
- Взгляд на ОРДЛО с "той" стороны: рассказ бывшего силовика из Ростова-на-Дону11:33
- На украинской территории зафиксирован планетарный рекорд11:17
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд11:01
- Рынок труда в Покровске: половина безработных трудоустраивается10:47
- Порошенко назначил начальником столичного управления СБУ прокурора, который через суд избежал люстрации 10:32
- В Сенат США внесен законопроект о расширении санкций против РФ 10:11
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
- "Россия сильно ошиблась с Донбассом. Теперь РФ ненавидят даже русскоговорящие в Луганске и Донецке" - блогер
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России