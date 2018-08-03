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Порошенко назначил начальником столичного управления СБУ прокурора, который через суд избежал люстрации
Во время Революции достоинства Олег Валендюк работал заместителем начальника Главного управления Генпрокуратуры Украины, после – на разных должностях в прокуратуре, 31 июля президент Украины Петр Порошенко назначил его сотрудником СБУ.
31 июля президент Украины Петр Порошенко указом №226/2018 назначил Олега Валендюка начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Назначить Валендюка Олега Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении. "Радіо Свобода" сообщает, что во время Революции достоинства Валендюк был заместителем начальника Главного управления Генпрокуратуры Украины. Он подлежал люстрации, согласно ч. 2 ст. 3 закона Украины "О люстрации", однако сумел остаться в прокуратуре. 15 октября, в день, когда закон вступил в силу, Валендюк направил в Генпрокуратуру запрос, чтобы узнать, подлежит ли он люстрации, и получил положительный ответ. 17 октября он подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить его увольнение. На следующий рабочий день, 20 октября, появилось судебное решение – запретить Генпрокуратуре увольнять прокурора Валендюка с занимаемой должности. В период с 2014-го по 2017 год он задекларировал 982,6 тыс. грн зарплаты в органах прокуратуры. В частности, он был исполняющим обязанности прокурора Киева и заместителем прокурора Крыма. С января 2017 года он был назначен на должность заместителя начальника департамента обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры. В правоохранительных органах Валендюк начал работать в 1998 году с должности прокурора отдела общего надзора прокуратуры Винницкой области.
Источник : http://gordonua.com
Теги: Донбасс, СБУ, начальник, назначение, Порошенко
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