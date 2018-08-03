- Два перца, кукла в кедах и кимоно: самые странные подарки Порошенко07:33
- Порошенко подписал важный «антикоррупционный» закон07:13
- В Одессе утонула женщина, пытаясь спасти своего сына20:05
- Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу19:38
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- Ситуация с выплатами пенсий урегулирована – Розенко14:11
- Погода на сегодня: дожди, грозы, жара08:49
- Прием документов в вузы окончен: Для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса есть варианты08:15
- Где возьмут деньги на выплату пенсий08:00
- Украинские военные разнесли в щепки позиции противника с помощью боевой авиации07:44
Порошенко подписал важный «антикоррупционный» закон
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно апелляционной палатой Антикоррупционного суда. Об этом пишет пресс-служба главы государства, передает Лига.
В целом, подписание правок в закон о судоустройстве и статусе судей позволяет обеспечить старт работы и функционирование антикорсуда.
"Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс (судей антикорсуда, - ред.)", - отметил Порошенко.
Закон решает вопросы организации деятельности суда и гарантий деятельности судей. Предусмотрена детализация деятельности палат высших специализированных судов, а также закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты антикорсуда.
Президент призвал МИД "в максимально короткие сроки" обратиться с просьбой к международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.
7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.
Теги: Донбасс, закон, подпись, Порошенко
- Официально: Виктор Янукович подписал все законы, принятые Верховной Радой
- Порошенко подписал «экспериментальный» закон
- Янукович ждёт резолюции Кабмина и не подписывает отмену резонансных законов
- Яценюк поторопил Януковича: "Иначе люди не поверят"
- Порошенко підписав закон про зміну курсу України
- Яценюк торопил - Янукович всё подписал (ВИДЕО)
- "Вокруг мины свистят": жители Майорска рассказали об ужасах войны. ВИДЕО22:28
- В ОРДЛО начались религиозные преследования21:59
- В Енакиево оккупационные «власти ДНР» собирают плату за сиденье в парковых беседках21:29
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"20:34
- Войны на Донбассе не будет, – командующий ООС19:12
- В Дружковке пенсионерка погибла под колесами поезда18:07
- В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков17:42
- В оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков16:52
- В Кадиевке в больницу привезли боевика «ЛНР» с минно-взрывными травмами16:30
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению16:12
- 10 вещей, которые вы должны прекратить делать после 4007:48
- Два перца, кукла в кедах и кимоно: самые странные подарки Порошенко07:33
- Порошенко подписал важный «антикоррупционный» закон07:13
- Визит к Сенцову: Денисова получила письмо от российского омбудсмена07:00
- "Вокруг мины свистят": жители Майорска рассказали об ужасах войны. ВИДЕО22:28
- В ОРДЛО начались религиозные преследования21:59
- В Енакиево оккупационные «власти ДНР» собирают плату за сиденье в парковых беседках21:29
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Депутат требует прямых переговоров Украины с Захарченко: украинцы ответили "регионалу"20:34
- В Одессе утонула женщина, пытаясь спасти своего сына20:05
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- "Россия сильно ошиблась с Донбассом. Теперь РФ ненавидят даже русскоговорящие в Луганске и Донецке" - блогер
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России