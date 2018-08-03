Школьник играл с запалом от гранаты. Устройство взорвалось у него в руках

На Хмельнитчине полицейские расследуют травмирование ребенка в результате взрыва запала от гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь.

Правоохранители сейчас находятся на месте происшествия и устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок травмировался, а также разыскивают отца парня.

По предварительным выводам специалистов, в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

У парня травмирована рука и обломками запала иссечены ноги. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Также правоохранители устанавливают место пребывания отца, которого на момент трагедии дома не было.

Источник : https://ru.espreso.tv