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Синоптик розповіла, коли в Україні послабне спека
03.08.2018 13:08
Протягом наступних кількох днів в Україні буде спекотно, втім опадів має побільшати у неділю-понеділок
Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.
Вона зауважила, що в Україні продовжує утримуватися спека, повітря прогріється до 28-33 градусів.
При цьому дощів буде небагато, переважатиме суха погода. Локальні дощі можуть пройти у західних областях. Також дощі ймовірно будуть завтра в Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях.
Температура повітря у Києві сьогодні та завтра буде в межах 28-29 градусів, суттєві опади малоймовірні.
"5-6 серпня можливе підвищення вологості повітря, побільшає трохи дощів і температура повітря знизиться, тобто спека послабне", - підсумувала Діденко.
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
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