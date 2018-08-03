- Своими голословными обвинениями Юрий Луценко в очередной раз подтвердил, что Украина к демократическим государствам не принадлежит, — Ирина Тиран22:00
- Минфин предлагает ввести идентификацию клиента при совершении денежного перевода21:44
- На туристах можно ставить точку: Крым покинула последняя западная сеть отелей 21:19
- Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности20:10
- "Дорога в Украину ему закрыта, не потерпим его присутствие", - назревает крупный конфликт с Венгрией. 19:44
- Выборы 2019 года обойдутся украинцам в 4,3 млрд19:31
- Геращенко рассказала о повестке дня следующего заседания ТКГ в Минске19:02
- Школьник играл с запалом от гранаты. Устройство взорвалось у него в руках18:31
- СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях17:44
- Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО17:01
Своими голословными обвинениями Юрий Луценко в очередной раз подтвердил, что Украина к демократическим государствам не принадлежит, — Ирина Тиран
«Судя по тому, что в Украине человека могут назвать преступником, сепаратистом и врагом, не имея при этом никаких доказательств, можно говорить о том, что Украина к демократическим странам не принадлежит».
Такое мнение в эфире «112 Украина» выразила журналистка Ирина Тиран, комментируя заявления генпрокурора Ю.Луценко о том, что В.Медведчук якобы имеет статус свидетеля по делу Рубана–Савченко.
Как известно, в «Украинском выборе» опровергли заявление Луценко, подчеркнув, что ни статуса свидетеля, ни других статусов у Виктора Медведчук по этому делу нет.
«Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Никто не может выдвигать обвинения, называть человека преступником или утверждать, что он к чему-то причастен, пока это не будет доказано судом. Но так происходит в демократичных странах, к которым Украина, к сожалению, не принадлежит. В нашей стране кого-угодно могут назвать преступником, сепаратистом и врагом, не имея для этого никаких оснований», — подчеркнула Тиран.
По ее мнению, после тех громких заявлений Юрия Луценко, которые прозвучали в адрес Виктора Медведчука, генпрокурору пора уже определиться и дать четкий ответ.
«Если Медведчук виноват, пора предоставить хоть какие-то доказательства, а если нет — надо было бы извиниться! Но господин Луценко и не извинился, и не отказался от своих обвинений, хотя признал, что никаких юридических претензий к Медведчуку нет. Пока, как видите, имеем то, что имеем», — почеркнула Ирина Тиран.
Источник : https://politeka.net/
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, обвинение
- Над домом высокопоставленного чиновника Генпрокуратуры сбили дрон гражданского контроля
- Cаакашвили "подписался" на собственный арест: экс-губернатор Одесской ОГА не явился на заседание суда, несмотря на предупреждения Луценко
- Луценко обвиняют в клевете регионал и глава Секретариата президента
- От Шеремета до Окуевой: Как власть реагирует на резонансные убийства в Украине
- "Щоб усі боялись, щоб не насміхались" - пророческое видео о новом генпрокуроре (ВИДЕО)
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- В Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий21:04
- На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые20:36
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов19:18
- В Краматорске от журналиста-переселенца требуют вернуть «переселенческие» выплаты18:45
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»18:12
- СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях17:44
- Оккупационные «власти ДНР» говорят о пожаре на «Точмаше», но молчат о взрыве17:19
- Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО17:01
- В Горловке «министры ДНР» снова обещают «запустить» «Стирол»16:47
- Своими голословными обвинениями Юрий Луценко в очередной раз подтвердил, что Украина к демократическим государствам не принадлежит, — Ирина Тиран22:00
- Минфин предлагает ввести идентификацию клиента при совершении денежного перевода21:44
- На туристах можно ставить точку: Крым покинула последняя западная сеть отелей 21:19
- В Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий21:04
- На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые20:36
- Оккупационные власти "ДНР" не гарантируют безопасность десяткам тысяч отдыхающих на Азовском море – Пушилин20:24
- Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности20:10
- "Дорога в Украину ему закрыта, не потерпим его присутствие", - назревает крупный конфликт с Венгрией. 19:44
- Выборы 2019 года обойдутся украинцам в 4,3 млрд19:31
- Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов19:18
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина