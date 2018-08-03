Своими голословными обвинениями Юрий Луценко в очередной раз подтвердил, что Украина к демократическим государствам не принадлежит, — Ирина Тиран

03.08.2018 22:00

«Судя по тому, что в Украине человека могут назвать преступником, сепаратистом и врагом, не имея при этом никаких доказательств, можно говорить о том, что Украина к демократическим странам не принадлежит».

Такое мнение в эфире «112 Украина» выразила журналистка Ирина Тиран, комментируя заявления генпрокурора Ю.Луценко о том, что В.Медведчук якобы имеет статус свидетеля по делу Рубана–Савченко.

Как известно, в «Украинском выборе» опровергли заявление Луценко, подчеркнув, что ни статуса свидетеля, ни других статусов у Виктора Медведчук по этому делу нет.

«Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Никто не может выдвигать обвинения, называть человека преступником или утверждать, что он к чему-то причастен, пока это не будет доказано судом. Но так происходит в демократичных странах, к которым Украина, к сожалению, не принадлежит. В нашей стране кого-угодно могут назвать преступником, сепаратистом и врагом, не имея для этого никаких оснований», — подчеркнула Тиран.

По ее мнению, после тех громких заявлений Юрия Луценко, которые прозвучали в адрес Виктора Медведчука, генпрокурору пора уже определиться и дать четкий ответ.

«Если Медведчук виноват, пора предоставить хоть какие-то доказательства, а если нет — надо было бы извиниться! Но господин Луценко и не извинился, и не отказался от своих обвинений, хотя признал, что никаких юридических претензий к Медведчуку нет. Пока, как видите, имеем то, что имеем», — почеркнула Ирина Тиран.

Источник : https://politeka.net/