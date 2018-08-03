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Украинцев будут штрафовать за "неправильное" жилье: подробности нового закона
Вступил в силу новый закон, которым украинцев обяжут утеплять дома, а в противном случае будут наказывать штрафами, пишет politeka.
Закон «Об энергетической эффективности зданий» предусматривает проведение массового аулита квартир и домов на предмет их энергоэффективности, по результатам которых будут выдавать соответствующие сертификаты.
Предполагается, что уже с 1 января 2019 года для определнных годов аудит будет обязателен, а за отказ или отсутствие сертификата предусмотрены штрафы.
Провести энергоаудит обяжут объекты строительства, дома с общей отапливаемой площадью от 250 кв. м., в которых находятся органы власти и многоквартирные жилые дома, принимающие участие в госпрограммах финансирования энергоэффективности.
Этот сертификат могут также потребовать при заключении договора купли-продажи или аренды здания.
В зависимости от уровня энергоэффективности здания, ему присвоят соответствующую букву: от А (самый высокий) до G (самый расточительный). За липовые сертификаты или их отсутствие (где это обязательно) предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.
Первыми энергетическую обязаловку должны будут освоить ОСМД, которые захотят получить государственное софинансирование, а также бюджетная сфера.
Однако в законе много недочетов. Например, аудиторов может катастрофически не хватать. Проверки должны будут выполнять энергоаудиторы и специалисты по обследованию инженерных систем, однако их количество в стране пока не ясно: специалисты утверждают, что на всех желающих их все равно не хватит.
«Энергоаудит на практике происходит так: специалист выезжает на объект, берет необходимую информацию, получает на предприятии технические данные дома, после этого производит расчеты в программе. Но энергоаудиторов на всех не хватит. Только бюджетных зданий в Украине около 8 тыс., а жилых — 250 тыс. Поэтому работы, как видно, на годы», — говорит председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
Теги: Донбасс, закон, штраф, жилье, украинец
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