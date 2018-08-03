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Вымирание на десять лет: в Кабмине рассказали о катастрофе в Крыму

03.08.2018 08:42
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Экологическая ситуация в незаконно аннексированном Крыму приближается к катастрофе, так как в связи с нехваткой воды засуха уничтожила большую часть полуострова, поэтому для ее восстановления нужно не менее десяти лет. Как передает replyua.net, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью журналистам издания «Укринформ». 

«Состояние экологии в Крыму катастрофическое. Наши снимки со спутников показывают, что фактически по состоянию на сегодняшний день 70% зеленого покрова степного Крыма либо вообще исчезло, либо не отвечает тому состоянию, которое было пять лет назад. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и приходим к выводу, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось», – рассказал он.

При этом Грымчак добавил, что речь идет не только о резком уменьшении посевных площадей на полуострове – в Крыму исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники. 



Теги: Донбасс, вымирание, Кабмин, Крым
 
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