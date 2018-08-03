Вымирание на десять лет: в Кабмине рассказали о катастрофе в Крыму

03.08.2018 08:42

Экологическая ситуация в незаконно аннексированном Крыму приближается к катастрофе, так как в связи с нехваткой воды засуха уничтожила большую часть полуострова, поэтому для ее восстановления нужно не менее десяти лет. Как передает replyua.net, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью журналистам издания «Укринформ».



«Состояние экологии в Крыму катастрофическое. Наши снимки со спутников показывают, что фактически по состоянию на сегодняшний день 70% зеленого покрова степного Крыма либо вообще исчезло, либо не отвечает тому состоянию, которое было пять лет назад. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и приходим к выводу, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось», – рассказал он.



При этом Грымчак добавил, что речь идет не только о резком уменьшении посевных площадей на полуострове – в Крыму исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники.