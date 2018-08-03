Взгляд на ОРДЛО с "той" стороны: рассказ бывшего силовика из Ростова-на-Дону

03.08.2018 11:33

Бывший представитель силовых структур из Ростова-на-Дону рассказал в интервью для Новой газеты, как повлияла на ситуацию в Ростовской области территориальная близость к оккупированным территориям Украины.

По его словам, существовавшие до 2014 года дружеские и служебные контакты с украинскими силовиками из Донецка и Луганска были разорваны. Теперешние представители "полиции" в оккупированном Донецке жаловались на беспредел местных вооруженных группировок и свое бессилие.

"Вот они рассказывают: вызов на квартиру в Донецке, ограбление, выезжает наряд, а на месте уже бойцы так называемого батальона «Оплот». На полу расстрелянные ими подозреваемые, валяются вещи. Ополченцы забирают «в пользу республики» из квартиры все ценное и бросают милиции: «Ситуацию разрешили по законам военного времени. Ну а вы тут приберитесь, оформите»", - сообщил силовик.

По его информации, заявления об угонах авто в Донецке даже не фиксировали: "В 2014 и 2015 годах все эти угоны оказывались «конфискацией» на нужды республик".

С началом боевых действий в Ростовскую область побежал весь местный криминал.

"Прежних воров теснили новые, пошел передел, и никто со старой гвардией не церемонился: мошенники, наркоторговцы, воры спасались, ринувшись в Ростовскую область. Проститутки бежали следом — но чисто по экономическим причинам: там, где воюют, обычно за удовольствия не расплачиваются".

Бывший силовик рассказал, что люди с оккупированных территорий бегут от нищеты и бесперспективности, регион уничтожается социально и экономически. На ростовчанах это тоже отразилось.

"Например, многие ростовчане поначалу клюнули на дешевизну имущества у соседей. Рванули в Донецке скупать за бесценок квартиры в надежде заработать в будущем, когда война кончится. Скажем, в 2015 году 3-комнатную квартиру в центре с ремонтом можно было купить за 20–25 тысяч долларов. А сейчас, если повезет, ее можно продать только за 10", - сообщил он.

Источник: https://donpress.com