Боевики «ЛНР» усилили проверку транспорта

04.08.2018 10:20

Сегодня жители временно оккупированной Луганщины сообщают, что боевики «ЛНР» и российские оккупанты усилили проверку транспорта, выезжающего в Украину.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители части временно оккупированных территорий Луганской области сообщают, что боевики «ЛНР» и российские оккупанты усилили контроль транспорта, выезжающего на территорию Украины.

Вот что пишут луганчане в соцсетях:

«Сегодня с 6 утра трансинспекция ЛНР проверяет в Луганск все автобусы, а чего вы, …, до этого так усиленно не проверяли, только капусту стригли, мрази. Как только гибнут люди в нелегальных автобусиках, что ездят за украинскими пенсиями через РФ, так сразу учиняют проверки».