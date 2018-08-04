Переселенец из Донбасса - боксеру Усику: "Саша, твои новые друзья Онуфрий и его спонсоры превратили тебя в заблудшую овцу"

04.08.2018 19:51

Человек, который прочувствовал на себе, что такое война, решил написать обращение к украинскому боксеру Александру Усику. Наш соотечественник из зоны АТО (ООС) уверен, что крымского чемпиона нужно срочно спасать, поскольку он находится под влиянием подлых и лживых людей.

Здравствуйте, Александр! Обращается к Вам коренной житель Донбасса, который был вынужден в 2014 году покинуть свой родной дом и переселиться на территорию Украины, свободную от "зеленых человечков", "отпускников", "добровольцев", "православных казаков", "боевых бурятов" и прочих пешек безумного "короля" Владимира Путина. Я, как человек, понимающий толк в боксе и не раз выходивший в юности на ринг, могу сказать: как боксер Вы вызываете у меня уважение, техника у Вас - одна из лучших в мире. Что касается остального, особенно Ваших последних высказываний в прессе, то Вы с каждым днем все больше и больше меня разочаровываете. Выразив готовность драться со всеми, кто Вас критикует, Вы продемонстрировали свою недальновидность. Ряды ваших поклонников среди жителей Украины несмотря на блестящую победу над Муратом Гассиевым и завоеванием нескольких титулов, все равно поредели. Зато из России Вам поступают заманчивые предложения вплоть до смены гражданства. И я искренне порадовался, когда Вы ответили отказом. Несмотря на критику в Ваш адрес, я все же считаю Вас патриотом Украины. Впрочем, в Ваших последних интервью все чаще проскакивают слова, от которых веет холодком. Искренне желаю Вам добра, Александр, и хочу помочь вернуться на верную дорожку, чтобы Вам впоследствии не пришлось жалеть о содеянном. Тем более, Вы сами назвали себя "заблудшей овцой". Вот только митрополит Онуфрий, которому вы целовали руку, и блогер Шарий, которого вы назвали "красавчиком" - это не те поводыри, которые смогут Вам указать путь истины.

Несмотря на тот факт, что многие современные ученые не исповедуют никакой религии и считают веру в высшие силы антинаучной выдумкой, я уважаю ваше стремление быть ближе к Богу. Да только современная православная церковь Вас к Создателю уж точно не приведет. Ибо их божок сидит в Кремле, а поклоняются они не столько Иисусу, сколько толстым кошелькам. И когда украинские боксеры дарят священнику Московского патриархата боксерские рукавицы и поддерживают их "крестные ходы" (больше политические, чем религиозные акции), мне вспоминаются строчки из песни одной известной группы: "Безумец, беглец, дороги нет, ты видишь неверный свет, Твой ангел зажег мираж огня, он хочет убить тебя". Кстати, вокалист этой группы Валерий Кипелов был вполне себе адекватным человеком, пока не связался с православными попами и не наслушался кремлевской пропаганды. Но вернемся к вашим новым "друзьям", Александр, к митрополиту Онуфрию и к блогеру Шарию... Архипастырь "УПЦ" Онуфрий настойчиво называет войну на Донбассе "гражданской", намекая на то, что там украинцы воюют друг против друга, в то время как Россия ни при чем. Шарий, в свою очередь, в своих роликах в Сети упорно доказывал, что на Донбассе якобы нет никаких псковских десантников. И один и второй были неоднократно обличены в откровенной лжи. И я, как свидетель этих кровавых событий, могу точно сказать: все заварушки на Донбассе, равно как и "референдум" в Крыму организованы и профинансированы Кремлем. Мало того, в захвате Крыма и беспорядках в Донецке очень часто принимали участие одни и те же люди, причем граждане России. Достаточно назвать к примеру самых одиозных из них: Гиркин-Стрелков, Бородай, Моторола. А финансировали все это российские политики и бизнесмены Затулин, Сечин, Пригожин, Жириновский (список можно продолжать долго). И если Вас, Александр, не трогают в Москве и Крыму за украинскую символику, то это не значит, что других тоже не трогают.

На моем родном Донбассе начиная с мая 2014 года и по сей день за один только флаг Украины можно попасть "на подвал", где российские "ихтамнеты" и местная гопота, одетая в камуфляж, может запросто отбить почки и другие органы. Другие зверства с фотографиями и видеоматериалами я описывал в своем другом письме, которое адресовал еще одной лояльной к России "заблудшей овце" - Евгению Червоненко.

Александр, я лично общался с людьми, чье имущество пострадало в результате военных действий. Лично видел луганские школы с дырами в стенах и выбитыми от арт-обстрелов окнами. Поэтому мне очень было смешно смотреть видеоблоги Шария, в которых он утверждал, что Донбасс обстреливают исключительно украинские силовики. Мои знакомые луганчане утверждают, что подавляющее большинство разрушений в нашем многострадальном городе - следствие минометных обстрелов. То есть даже не "Грады", не "Тюльпаны", не танки, а именно минометы, причем те, дальность полета снарядов которых не превышает 5 км. А расстояние от места прилета "сюрприза" до позиций украинских силовиков в то время составляло как минимум километров 10. То есть по Луганску стреляли с территории, которую контролировали пророссийские "ополченцы". И это факт! Сторонники России и "ЛНР" сейчас, забрызжут слюной и скажут, что, мол, "ополченцы" себя не обстреливали. Конечно, себя не обстреливали. Они обстреливали Луганск! Кстати, об этом незадолго до своей смерти проболтался и первый "глава ЛНР" Валерий Болотов. Уж он-то точно знал, кто куда стрелял летом 2014-го. Да что и говорить, если сами вчерашние "ополченцы", многие из которых получали ранее ц/у из Москвы, теперь признаются, как их заставляли обстреливать украинские города. А российское ТВ и "красавчик" Толя Шарий потом рассказывали, что это делает украинская армия.

Александр, когда в следующий раз приедете к митрополиту Онуфрию, спросите его, кто разрушил снарядами мирные дома Донбасса. И какое количество его подчиненных воевало за "ЛДНР" (читай - за путинскую Россию) и с каким энтузиазмом эти попы освящали несанкционированные блок-посты сепаратистов. Почитайте личные страницы в "Фейсбуке" и "ВКонтакте" таких священников Московского патриархата как Александр Авдюгин, Алексей Слюсаренко, Павел Батарчуков и т.п. Как эти артисты в рясах ненавидят Украину и расхваливают тех, кто воюет в "ополчении".

Не говоря уже о Владимире Марецком, еще одном попе, который лично воевал против ВСУ да еще и был поймал на лжи во время суда над Савченко. Думаете, Александр, хоть кого-то из этих горе-батюшек митрополит Онуфрий наказал? Главный поп, который должен нести добро, ни слова критики не высказал в адрес своих же подчиненных, которые откровенно поддержали одну из воюющих сторон. Напротив: он очень гордится тем, что ему подчинены на Донбассе те приходы, в которых служат эти откровенные враги Украины и пособники пророссийских преступников.

Мне приходится часто ездить как в Крым, так и на Донбасс. На ту его часть, которая контролируется сепаратистами. Поверьте, здесь людям несладко. Из Крыма тоже уехало много людей, которым просто не дали там спокойно жить при "русском мире". Но там не было боевых действий. А на Донбассе они продолжаются. И люди там живут очень плохо. Многие из них, не имея возможности выехать, тихо ругают у себя на кухнях и Россию, и сепаратистов, побаиваясь, что к ним приедут "МГБшники". И готовы уже в любом статусе вернуться в Украину, "чтобы было все как раньше". Но "как раньше" не будет. Идет война. На востоке страны погибают люди. И кроме войны "на передке" продолжается война информационная. Поэтому, Александр, Вы должны понимать, что кремлевская пропаганда вместе со своими союзниками из Российской православной церкви (ее филиала в Украине) пытаются вас использовать в борьбе с украинцами (которых они самостоятельно не могут победить уже 4 года). И прежде чем вызывать на бой тех, кто вас критикует, сначала набейте морды тем, кто вам улыбается, а в душе ненавидит страну, которую Вы представляете, выходя в ринг. И напоследок - о Боге. Я не знаю, есть он или нет. Но если Вы хотите его найти, молитесь лучше напрямую, без посредников. Пора уже становиться зрелым человеком и понять, что митрополит Онуфрий - это не Бог, и в рай на осле вас не вывезет. Семен Дорохин, бывший житель Луганска, переселенец.

Источник "Диалог.UA"