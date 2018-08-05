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Где в Украине платят больше всего
Исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко заявил, что численность занятого населения в Украине увеличилось почти на 150 тысяч человек, передает robinzon.tv.
По данным первого полугодия 2018 года, рынок труда продолжает стабилизироваться. Однако, для украинской экономики по-прежнему остается проблемой большое количество людей, работающих в «тени» — почти 22% трудоспособного населения. Что касается максимального размера пособия по безработице, предоставляемого Госслужбой занятости, то оно составляет немногим более 7 тыс. гривень.
Со слов Ярошенко, самую высокую среднюю зарплату по стране платят в столице — более 13,5 тыс. грн. Более 9 000 гривень — средняя зарплата в Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях. Им уступают по уровню средних зарплат Ивано-Франковская и Закарпатская области. И все же, как отметил эксперт, это не те зарплаты, которые способны удержать в Украине квалифицированного специалиста.
Ярошенко также сообщил, что самые низкие зарплаты сегодня у швей, водителей и медицинских сестер. По статистике в здравоохранении она составляет 5447 грн., 6958 грн. — в образовании и 7024 грн. — в сфере обслуживания и администрировании..
По его словам, в Украине больше всего платят работникам сферы ИТ, страховым и финансовым служащим, а также в области фармацевтики. По последним данным службы занятости, наибольшее количество безработных, состоящих на учете - дипломированные экономисты и юристы.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, Киев, работа, зарплата, безработица, пособие по безработице
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