«Нас не победить»: известный воин АТО рассказал о превосходстве Украины

05.08.2018 22:31

Известный участник военных действий на Донбассе Алексей Петров утверждает, что Россия, совершив нападение на Украину приняла во внимание множество факторов, за исключением одного, который делает нас непобедимыми, передает replyua.net.

В том числе, на своей странице в Facebook он напомнил, что именно запредельное чувство юмора украинцы возвели в контроружие по отношению к российской пропаганде.

«Россия, начав войну в Украине, учла всё! Состояние нашей, можно сказать, несуществующей армии. Пустую казну. Политический кризис и так далее... Всё! За исключением одного фактора. Непредсказуемость и запредельное чувство юмора украинцев. Это тот невероятный фактор, который мы возвели в контроружие по отношению к российской пропаганде», - сказано в сообщении.

Петров также напомнил, что в 2014 году россияне осуществили первый вброс в украинское информационное пространство на счет того, что на Донбассе воюют «укр*пы». По его словам, что каждый вброс пропаганды России украинцы против нее же и обращали с помощью стеба. «Да, мы непобедимы! И ещё, украинцы сами себе министерство информационной политики!», - заключил он.