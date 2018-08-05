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Сукачев поддержал аннексию Крыма: На Майдане булочки американцы раздают – значит, через месяц там будет стоять флот НАТО
Российский музыкант Гарик Сукачев заявил, что не согласен с позицией лидера "Машины времени" Андрея Макаревича, который не признает российскую аннексию Крыма.
Об этом Сукачев рассказал в интервью телеканалу "Москва 24". Запись интервью опубликована в YouTube, передает gordonua.
"Крым не наш? Крым – наш. Мы за него 300 лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители – миллионы людей положили за него свою жизнь русских. И украинцев, и узбеков, и татар, и так далее, это был Советский Союз, если говорить о последней войне", – заявил певец.
Сукачев добавил, что за Крым воевали 300 лет. "Это наша земля... Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели: "Севастополь – русский город" – тогда, когда он был украинским", – подчеркнул музыкант.
Он добавил, что для того, чтобы верить, что на Россию никто не нападет, надо "в школу совсем не ходить". "Украинское правительство всегда шантажировало нас, что не даст нам черноморские порты севастопольские. Которые арендовала Россия у них, платя деньги. Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане? И булочки американцы раздают – значит, через месяц там будет стоять натовский флот. Это что, нужно быть очень умным человеком, что ли, или круглым дураком, чтобы этого не понимать?" – подытожил Сукачев.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Крым, Севастополь, НАТО, Майдан
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