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Дмитрий Джангиров – власть в поисках виноватых
Вадим Новинский успешно делает то, что соответствует его взглядам в духовной сфере
В эти дни мы являемся свидетелями очередной агрессивной информационной атаки властей и ее верных сателлитов, исполняющих в информационном пространстве команды «голос!» и «фас!» в отношении Вадима Новинского. Пишет известный журналист и политолог Дмитрий ДЖАНГИРОВ в своем блоге на Корреспонденте.
«Откуда же такая ненависть к депутату? Ведь его критика социально-экономической и культурной политики властей была, хотя и весьма жесткой, но без надрыва и абсолютно в рамках парламентской лексики. В отличие, например, от многих «радикальных патриотов», в перерывах между обвинениями Президента и премьера в «зраде», «конструктивно» сотрудничающих с правительственной коалицией в ВР», отмечает он.
По мнению Джангирова, такое поведение властей связано с активным участием Вадима Новинского в организации и проведении таких неполитических акций, как празднование 9 мая и Крестный Ход УПЦ на 1030-летие Крещения Руси. «Именно эти две даты являются ключевыми с точки зрения самоидентификации украинской политической нации, и пересмотром их исконного сакрального смысла крайне озабочены те, кто пытается ударными темпами навязать украинцам новую самоидентификацию» -уверен эксперт.
Так же Джангиров обращает внимание на то, что в «новом национальном завете» государственным праздником, привязанным ко Второй Мировой Войне становится 8 мая, а государственной церковью (которую власть именует «национальной») – УПЦ-КП. «Вполне логичным результатом такого манипулирования в сфере сакрального, стал тот неоспоримый факт, что 9 мая стало народным праздником, а каноническая УПЦ – народной церковью. Что подтверждает как количество непосредственных участников упомянутых мероприятий, так и число просмотров на телеканалах».
Эксперт считает, что Крестный Ход УПЦ-КП «под патронатом Президента», приуроченный к ожидаемому [только в АП!] получению Томоса, должен был стать исходной точкой для начала избирательной кампании Петра Порошенко на второй срок. «Однако, еще ни одна украинская власть не признавала, что все ее многочисленные и многолетние фиаско связаны с полным отрывов планов партии власти от мнения народа. Должен быть непременно найден виновник. И, в данном случае, «виновным» за провал как Крестного Хода УПЦ-КП [особенно – в сравнении с Крестным Ходом канонической УПЦ], так и Томоса, властью был «назначен» Вадим Новинский».
«Между тем, разве, смог бы Новинский вывести столько людей на Крестный Ход УПЦ 27 июля, если бы это не стало бы общенародным праздником верующих? Разве он мог бы повлиять на судьбу Томоса, если бы это не противоречило православному канону? Просто Вадим Новинский успешно делает то, что соответствует его взглядам в духовной сфере, которая по Конституции полностью отделена от государства и является частным вопросом граждан. А нынешняя власть, которая брутально, но бездарно вмешивается в ту же духовную сферу, которая по Конституции является для нее запретной, не может ему этого простить…» , резюмировал Джангиров.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, поиск, власть
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