Последние новости раздела
- Будут уничтожены: Гриценко рассказал, что ждет олигархов18:06
- Новые правила безвиза.Изменение правил вьезда в Шенгенскую зону17:39
- Гривна не устояла перед евро: свежий курс17:30
- Норвегия построит в Украине комплекс ветровых электростанций17:16
- Украинцы возмущены дефицитом транспорта в стране17:07
- Жириновский: это не теория заговора, а реальная политика – Украине отдадут Белгород, Курск, Орел и Брянск16:47
- Электромобиль,почему украинцы пересаживаются на электрокары? 16:08
- Украина должна усилить гуманитарную политику в отношении Донбасса, – Геращенко15:30
- Из-за коррупции на таможне Украина теряет в год почти 5 млрд долларов15:16
- Иваночко: с приходом Виктора Медведчука «За життя» обретает новые возможности15:01
Гривна не устояла перед евро: свежий курс
06.08.2018 17:30
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 6 августа на уровне 27,09 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора, передает ЭП.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,39 гривни.
Как сообщалось, Национальный банк 3 августа провел аукцион по продаже валюты и удовлетворил заявки банков на общую сумму 50 млн долларов.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, евро, гривня
Читайте также:
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- "Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство16:13
- Каждый день новые испытания: КПВВ "Станица Луганская" стал школой выживания для луганчан15:46
- «Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых14:13
- В ОРДО за выходные задержано более 200 человек14:01
- Во время тушения пожара в Лисичанске обнаружили ящик с боеприпасами времен Второй мировой войны13:46
- В зоне ООС обострение: боевики понесли серьезные потери13:38
- В Киеве рады готовности ЕС восстанавливать Донбасс 11:34
- Под командованием Плотницкого: наемники Путина признались в обстреле Луганска11:13
- На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт10:35
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- Будут уничтожены: Гриценко рассказал, что ждет олигархов18:06
- Новые правила безвиза.Изменение правил вьезда в Шенгенскую зону17:39
- Гривна не устояла перед евро: свежий курс17:30
- Норвегия построит в Украине комплекс ветровых электростанций17:16
- Украинцы возмущены дефицитом транспорта в стране17:07
- Жириновский: это не теория заговора, а реальная политика – Украине отдадут Белгород, Курск, Орел и Брянск16:47
- Экс-форвард «Шахтера» выиграл титул в Турции16:30
- "Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство16:13
- Электромобиль,почему украинцы пересаживаются на электрокары? 16:08
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории