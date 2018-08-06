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Грядет серьезное подорожание хлеба: к чему готовиться украинцам
Качество украинского зерна из-за июньской засухи и июльских дождей достаточно низкое, пишет Liga.net, передает УНИАН.
"С пшеницей действительно есть проблемы, мы на следующей неделе берем партию того качества, что есть, и пробуем, насколько из неё можно что-то сделать", - рассказал директор Луцкого хлебозавода Теремно Хлеб Андрей Тищенко. Кроме того, прошедшие в ряде регионов сильные дожди мешают уборке урожая.
"В некоторых областях дождило целый месяц, больше 30 дней никто не выходил в поле. Это больше, чем период жатвы", - отмечает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.
Томич подчеркивает, что чрезмерная влажность в результате дождей приводит к массовым заболеваниям, прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые уменьшают валовое производство и качество зерна. Сложившаяся ситуация приведет к тому, что цены на хлеб вырастут, отмечают эксперты.
"Если ранее я давал прогнозы, что хлеб подорожает на протяжении года до следующей жатвы на четверть, то с учетом новых корректив стоит ожидать роста цен на хлеб до следующего урожая на 30-35%", - заявил Томич.
В то же время глава правления "Киевхлеба" Владимир Череда говорит, что цена на зерно и муку растет ежегодно, независимо от урожая. "Например, в 2016 и 2017 годах в Украине собирали рекордный урожай пшеницы, но спада цен не было. Основная часть зерна идет на экспорт, и цена пшеницы для внутреннего рынка формируется в порту и зависит от курса валют", - говорит он.
Череда поясняет: в себестоимости хлеба мука составляет 40%. Но, по словам предправления «Киевхлеба», говорить о том, как повлияет цена нового урожая на стоимость хлебобулочных пока рано. Пока что данные по урожаю и росту стоимости продукции предварительные, точную картину происходящего хлебопеки смогут сформировать в середине августа, добавляет Андрей Тищенко.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, подорожание, хлеб, украинец
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