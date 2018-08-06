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Киевляне приятно удивлены семейной традицией Порошенко
Как передает replyua.net, генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко в Facebook обеспокоился, где же может быть уже неделю президент Украины Петр Порошенко, ведь давно он не появлялся на публике.
Ткаченко написал вопрос.
По словам украинского блогера Мирослава Олешко, напрасно Александр Ткаченко переживает за президента и спрашивает, где уже неделю находится глава государства. Лучше бы он имел беспокоиться, где владелец его телеканала «1+1» и почему он не в Украине? Именно тот владелец, который украл в украинцев миллиарды и теперь, находясь далеко от Украины критикует действующую власть и учит украинцев, как жить, раздавая интервью проплаченным СМИ.
Блогер отмечает, что за президента переживать не стоит, потому что он в Киеве, отдыхает с семьей в ресторане среднего класса. Соответствующие снимки в сеть выложили киевляне, удивляясь, что глава государства без охраны ужинает по соседству с другими людьми. Мирослав Олешко отмечает, что это и неудивительно, всегда говорили, что каждое воскресенье Порошенко ужинает с семьей, что является вполне нормальным для каждого украинского семьянина, ведь как бы мы заняты не были всегда нужно в своем плотном графике находить время для родных и близких людей.
Теги: Донбасс, Киев, семья, традиция, Порошенко
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