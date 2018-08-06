- Будут уничтожены: Гриценко рассказал, что ждет олигархов18:06
- Новые правила безвиза.Изменение правил вьезда в Шенгенскую зону17:39
- Гривна не устояла перед евро: свежий курс17:30
- Норвегия построит в Украине комплекс ветровых электростанций17:16
- Украинцы возмущены дефицитом транспорта в стране17:07
- Жириновский: это не теория заговора, а реальная политика – Украине отдадут Белгород, Курск, Орел и Брянск16:47
- Электромобиль,почему украинцы пересаживаются на электрокары? 16:08
- Украина должна усилить гуманитарную политику в отношении Донбасса, – Геращенко15:30
- Из-за коррупции на таможне Украина теряет в год почти 5 млрд долларов15:16
- Иваночко: с приходом Виктора Медведчука «За життя» обретает новые возможности15:01
Норвегия построит в Украине комплекс ветровых электростанций
Украина и Норвегия готовятся к постройке комплекса ветроэлектростанций общей мощностью 250 МВт.
Комплекс планируется соорудить на территории Херсонской области. О намерениях реализовать амбициозный проект заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, который провел встречу с генеральным директором компании NBT Юаром Викеном.
Об этом сообщает Новое время.
Весь проект разбит на несколько этапов. Первый из них предусматривает постройку около 70 ветровых электроустановок, которые в сумме будут выдавать 250 МВт. После сооружения комплекса вся вырабатываемая электроэнергия будет поставляться в объединенную систему «Укрэнерго». Энергии, которую будет вырабатывать данный комплекс, будет хватать для обеспечения около 50 тысяч домовладений.
Отмечается, что для реализации проекта иностранные инвесторы выделят более 370 миллионов евро. Помимо заграничных компаний, к работе над проектом также будут привлекаться местные украинские компании.
В посольстве Украины в Норвегии добавили, что до конца 2018 года свою инвестиционную деятельность начнут компания Scatec Solar, в планах которой создание нескольких комплексов солнечных электростанций общей мощностью 500 МВт. Иностранные инвестиции, связанные с данными проектами, составляют около 500 миллионов евро.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Норвегия, компания, комплексы, станция
- «МТС Украина» не намерена прекращать работу на оккупированном Донбассе
- Крупную автодорогу отстроят почти на 400 миллионов гривен
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»
- Парубий попросил Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- "Альтком" раскрыл своих учредителей
- Канадская компания собирается добывать уголь в Донецкой области
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- "Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство16:13
- Каждый день новые испытания: КПВВ "Станица Луганская" стал школой выживания для луганчан15:46
- «Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых14:13
- В ОРДО за выходные задержано более 200 человек14:01
- Во время тушения пожара в Лисичанске обнаружили ящик с боеприпасами времен Второй мировой войны13:46
- В зоне ООС обострение: боевики понесли серьезные потери13:38
- В Киеве рады готовности ЕС восстанавливать Донбасс 11:34
- Под командованием Плотницкого: наемники Путина признались в обстреле Луганска11:13
- На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт10:35
- Донецк сегодня – страх, деградация, упадок18:15
- Будут уничтожены: Гриценко рассказал, что ждет олигархов18:06
- Новые правила безвиза.Изменение правил вьезда в Шенгенскую зону17:39
- Гривна не устояла перед евро: свежий курс17:30
- Норвегия построит в Украине комплекс ветровых электростанций17:16
- Украинцы возмущены дефицитом транспорта в стране17:07
- Жириновский: это не теория заговора, а реальная политика – Украине отдадут Белгород, Курск, Орел и Брянск16:47
- Экс-форвард «Шахтера» выиграл титул в Турции16:30
- "Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство16:13
- Электромобиль,почему украинцы пересаживаются на электрокары? 16:08
- Названа неизвестная ранее причина лишнего веса13:13
- Особенности выбора качественной женской обуви11:44
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории