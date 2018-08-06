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Осень наступит строго по календарю: составлен прогноз погоды на август 18

06.08.2018 13:00
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Осень наступит строго по календарю: составлен прогноз погоды на август 18

Еще целый месяц украинцы будут наслаждаться летней и жаркой погодой, а вот осень придет строго согласно календарю.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении синоптиков. В том числе, отмечается, что августе жара будет сменяться дождями, которые ожидаются фактически каждую неделю, но воды с небес выпадет меньше обычного, приблизительно на 30% — всего 20—22 мм.

Поскольку прогноз даётся в среднем на всю Украину, его вероятность составляет порядка 75%, передает segodnya.ua.

Синоптик Наталья Диденко пообещала в августе «тропическую» погоду: то короткие ливни с непродолжительной прохладой, то сильная жара выше +30 °С. В особенности это будет проявляться в первой половине месяца. У заведующей отделом климатических исследований Укргидрометео НИИ Вазиры Мартазиновой прогноз более мягкий, она утверждает, что в среднем температура составит 25—28 градусов тепла. А вот в сентябре уже с первых дней наступит осень. 



Теги: Донбасс, август, погода, календарь, прогноз, осень
 
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