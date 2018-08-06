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Отдать нельзя, оставить: СМИ рассказали, чего очень боится Россия и Путин
Как только постсоветские страны начинают делать шаги на пути к вступлению в НАТО или Евросоюз, все это тут же пресекается Кремлем, потому что Путин боится увидеть у своих границ военных США. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что совместные военные учения Украины и стран НАТО в Грузии необходимы стране из-за агрессии Российской Федерации ради поддержания мира в Черноморском регионе. Издание утверждает, что в 2008-м Грузия была в нескольких шагах от вступления в НАТО, однако как только эти шаги началась, российские военные тут же вторглись в страну и, затеяв войну, сумели отбить Южную Осетию и Абхазию, таким образом отпугнув НАТО и погрузив соседнюю страну в конфликт. В этом году в Грузии проходят учения НАТО, на которые прибыли военные из десяти стран. Но в это же время в Абхазии начали базироваться российские военные. Издание утверждает, что Путин демонстрирует силу и ждет малейших провокаций. Россия так сильно боится потерять Кавказ, что готова ввязаться в невероятно кровопролитную войну. И все для того, чтобы НАТО не подошел к границам. Подобная ситуация, по мнению журналистов, была и в Украине, когда страна решила сделать шаг в направлении Европы, то у нее аннексировали Крым и оккупировали часть Донбасса. Украина и Грузия, несмотря на разный уровень подготовки к членству в Североатлантическом Альянсе, в будущем непременно станут участниками коллективного Блока безопасности. Эксперт сообщил, по какому украинскому городу готовится ударить Кремль.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
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- Отдать нельзя, оставить: СМИ рассказали, чего очень боится Россия и Путин 19:34
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