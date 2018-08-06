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Под Хмельницким обнаружен контейнер с радиацией .
Как сообщают специалисты, вреда окружающей среде обретение принести не должно.
От пресс-службы Госинспекции по ядерному урегулированию поступило сообщение о странном инциденте, который произошел в воскресенье, 5 августа. На окраине Хмельницкого был найден брошенный контейнер, в котором специалисты обнаружили радиоактивное вещество - обедненный уран. Как показали исследования, обнаруженное вещество не нанесло вред окружающей среде, и загрязнение радиации в округе находится в пределах нормы, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "112.UA". Атомщики, обнаружившие подозрительный контейнер, нашли внутри него еще один, снабженный биозащитой, которая состоит из обедненного урана. Известно, что мощность эквивалентной дозы радиоактивной находки составила 16,8 мкЗв/ч. Для дальнейшего изучения таинственной находки контейнеры были переданы на временное хранение Хмельницкой АЭС. Позже контейнеры хотят передать в спецкомбинат ГК УкрГО "Радон".
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Хмельницкий, радиация, контейнер
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