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Смерть постигла на "гражданке": в Лисичанске трое пьяниц забили до смерти бойца ВСУ
Погибшему военнослужащему было 39 лет.
Обвиняемые признались в содеянном. В пятницу, 3 июля к правоохранителям города Лисичанск, Луганской области обратился 65-летний местный житель. Он сообщил о том, что в собственном огороде нашел тело своего сына. Все указывало на то, что до этого мужчину жестоко избивали - все тело усопшего было в кровоподтеках и синяках, сообщает "Диалог.UA". со ссылкой на "Донецкие НОВОСТИ". Как сообщил отдел коммуникации областной полиции, обвиняемыми в содеянном являются жители Лисичанска - мужчины 51 и 49 лет, и 53-летняя женщина. На момент совершения преступления все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Они признались в том, что совершили преступление против 39-летнего военного. Конфликт завязался во время распития спиртного. Травмы обвиняемые нанесли с помощью ножа и деревянной палки. Как стало известно, погибший солдат приехал в отпуск на День рождения отца. Его жена сейчас находится под Киевом, и вскоре приедет забрать своего усопшего мужа.
Напомним, что жителей Лисичанска попросили 2 дня не выходить из домов из-за того, что правоохранители ловят вражескую ДРГ. Ранее супружеская пара получила серьезные травмы от взрыва в прифронтовом Лисичанске. Также мэр Лисичанска возмутил соцсети попыткой манипулирования детьми в форме СССР.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Лисичанск, смерть, ВСУ, боец, пьяный
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