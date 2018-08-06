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Украина должна усилить гуманитарную политику в отношении Донбасса, – Геращенко
Украинские власти должны усилить информационную и гуманитарную политику в отношении неподконтрольных территорий Донбасса, а западные партнеры больше помогать с проектами по обеспечению жильем и работой внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом на своей странице в Facebook заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.
«Мы должны бороться за молодежь с оккупированных территорий. Пусть они учатся в украинских вузах, а не воюют. Мы значительно упростили процедуру поступления в украинские вузы детям с оккупированных территорий, и эти программы нужно рекламировать», – написала она.
По ее словам, ключевые проблемы переселенцев – это жилье и трудоустройство.
«Было бы хорошо, если бы наши западные партнеры, которые столько технической помощи выделяют на различные антикоррупционные структуры и общественные организации, все же помогли нам более серьезнее в восстановлении освобожденного Донбасса. Предоставили бы программы помощи для переобучения ВПЛ, создания ними малого бизнеса, построение социального жилья», – заявила Геращенко.
«Также во все многочисленные проекты, которые финансируются правительством США и Еврокомиссией, я бы вставила один обязательный пункт, что среди реализаторов проекта обязательно должны быть и ВПЛ, мотивируя таким образом работодателей брать переселенцев на работу», – добавила она.
Как сообщалось ранее, по словам президента Украины Петра Порошенко, Европейский Союз готов присоединиться к восстановлению и развитию освобожденных территорий Донбасса.
Источник : https://dnews.
Теги: политика, Украина, Донбасс, Геращенко
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