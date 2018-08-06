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Украинцы возмущены дефицитом транспорта в стране

06.08.2018 17:07
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Украинцы возмущены дефицитом транспорта в стране

Жители Украины считают, что в стране катастрофически не хватает автобусов и поездов.

Какпередает replyua.net со ссылкой на ТСН, по словам пассажиров, для того, чтобы попасть из одного региона в другой, приходится делать несколько пересадок, что занимает дополнительное время и создает определенный дискомфорт.

Кроме того, украинцы отмечают, что поездки с пересадками обходятся очень дорого. Самый большой поток пассажиров сейчас фиксируется на железнодорожном вокзале Киева, откуда отправляются не только поезда, но и междугородные автобусы. «Сажусь в центре своего города на маршрутку, два часа уезжаю в Киев до метро Лесная. Далее на метро направляюсь на Вокзальную, затем на поезде до Полтавы. Это трудно, когда с собой много вещей, толпа, набиваешь синяки», - рассказала жительница Чернигова Маргарита, которая учится в Полтаве и вынуждена два раза в месяц добираться до места с пересадками.

По ее словам, на дорогу приходится тратить около шести часов, а график у автобусов очень странный – ездят не по расписанию и можно опоздать на поезд, поэтому уже несколько раз приходилось ехать на такси, чтобы успеть, а цена за такую поездку баснословная – от тысячи до двух тысяч гривен. 



Теги: Донбасс, дефицит, страна, украинец
 
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