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В Нацполиции хотят декриминализовать наркотики.

06.08.2018 10:46
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В Нацполиции хотят декриминализовать наркотики.

В Украине возникла необходимость на юридическом уровне разделить ответственность за хранение наркотических веществ с целью собственного употребления и с целью их распространения. Как передает replyua.net, об этом в интервью LB.ua заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко. В то же время он добавил, что многие его слова воспримут, как «аморальные».

«Вполне возможно, что меня осудят многие коллеги, однако я бы хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализировать. И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество», - сообщил он. По его словам, разделить эти два вида хранения - для себя и для распространения - можно за весом обнаруженного вещества. В то же время, Крищенко добавил, что он не является сторонником легализации легких наркотиков.

«Я - не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит бюджет», - добавил полицейский. 

 



Теги: Донбасс, наркотики, Нацполиция
 
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